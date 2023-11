Homem foi flagrado se masturbando com uma criança no colo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, que não teve a idade divulgada, tocando as partes íntimas enquanto leva uma criança no colo. O fato aconteceu na rua Luís Monteiro, no bairro Aparecida, região Noroeste de Belo Horizonte, no último sábado (11/12).

O Boletim de Ocorrência foi registrado após uma pessoa receber o vídeo. De acordo com a Polícia Militar, nas imagens, o homem foi flagrado fazendo movimentos no órgão sexual enquanto estava com a criança no colo.

Em pé, ele segura a criança com uma das mãos e coloca a outra dentro do short, fazendo movimentos. Depois, ele assenta em frente a um portão e repete os mesmos gestos.

Após o BO ser registrado, militares foram até o local indicado pela testemunha. Ninguém foi encontrado na residência. No local, havia um carro estacionado na garagem. Os policiais procuraram no sistema o nome do dono do veículo e encontraram um boletim de ocorrência por ato obsceno e outras duas chamadas semelhantes em seu nome.

O caso é investigado pela Polícia Civil.