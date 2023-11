Uma jovem de 23 anos foi presa pela Polícia Militar (PMMG) suspeita de matar o marido a facadas no Sul de Minas. O caso aconteceu no Centro de São Sebastião da Bela Vista, no sábado (11/11).

A mulher relatou aos policiais que o homem teria chegado em casa, localizada na Rua José Cleto Duarte, e começou a ofendê-la, fazendo acusações de infidelidade. Eles trocaram xingamentos e o marido teria ido para outro cômodo do imóvel.



Foi aí que a mulher teria pegado uma faca e ideo até onde estava o marido. Ela teria acertado uma facada no tórax do homem e a faca ainda ficou cravada no corpo dele. A vítima conseguiu retirar a faca e ferir a mulher com o mesmo objeto.



Quando os policiais chegaram ao local, os envolvidos já tinham sido encaminhados por populares à unidade de saúde da cidade. Testemunhas contaram o que teria acontecido e entregaram a faca para a PM.



Devido à gravidade dos ferimentos, os dois foram transferidos às pressas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. O homem precisou passar por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.



Já a mulher teve uma perfuração no peito e foi medicada, mas não teve risco de morte. Após a alta hospitalar, ela foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.



O homem foi identificado como Fernando Benhur Apolinário, de 30 anos. O corpo dele foi sepultado às 10h desta segunda-feira (13/10), no Cemitério Municipal Luiz Villela Bernardes, em Santa Rita do Sapucaí.



Iago Almeida / Especial ao EM