Parceiro desaparecido de policial penal pode ser indiciado por homicídio

As investigações sobre a morte do Policial Penal Euler Oliveira Pereira Rocha estão sendo feitas em duas frentes. Uma é pela Polícia Civil, que investiga o assassinato, cometido por Shaylom Cristian Ferreira Moreira, dentro do Hospital Luxemburgo, na madrugada do último domingo (03/08). A segunda é feita pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Sejusp), que instaurou inquérito para descobrir porque o segundo policial penal abandonou o posto e deixou o colega sozinho, com o presidiário.

Nos dois casos, o alvo é o policial penal desaparecido. Na investigação da Polícia Civil, ele pode ser indiciado como coautor do crime, por não estar no local, e, assim, facilitar o assassinato. O caso ainda está em andamento.

Já a Sejusp divulgou nota, anunciando que todas as providências administrativas estão sendo adotadas, no âmbito da Corregedoria da Sejusp, para elucidar as circunstâncias da ocorrência.

A Sejusp esclarece que a escolta hospitalar de presos é realizada, conforme protocolo interno, por dois policiais penais. A manutenção dos protocolos garante mais segurança aos policiais durante o exercício das suas funções. Equipes volantes, segundo o órgão, fiscalizam regularmente o cumprimento desses procedimentos.

Uma nota, distribuída pela Sejusp, afirma que, no sábado (2/8), por duas vezes, a equipe de fiscalização do Departamento Penitenciário (Depen-MG) esteve no Hospital Luxemburgo e confirmou a presença de dois servidores escalados para a escolta hospitalar do preso Shaylon Cristian, de 24 anos, conforme preconiza o protocolo dessas autuações.

As passagens ocorreram às 8h50 e às 20h30. Contudo, após essa última verificação, um dos policiais teria abandonado o posto de trabalho, sem qualquer comunicação prévia ao Departamento Penitenciário.

Por isso, o servidor está sendo formalmente investigado e, até o momento, não retornou ao trabalho e não se apresentou para prestar esclarecimentos.