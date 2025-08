Homem mata ex a facadas em praça de cidade mineira

Um caso de feminicídio foi registrado em Abaeté, no Centro-Oeste de Minas, neste domingo (3/8). Uma mulher de 29 anos foi assassinada a facadas pelo ex-namorado, de 24 anos, na Praça José Pedro Morato, no bairro São Pedro.

A vítima chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas deu entrada já sem vida. Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava sinais de agressão física e ferimentos provocados por faca.

Suspeito confessou crime

Testemunhas relataram que o autor do crime agiu movido por ciúmes, pois não aceitava o fim do relacionamento. Após cometer o assassinato, ele fugiu e se escondeu em um matagal próximo ao local do ataque.

A Polícia Militar realizou buscas imediatas e conseguiu localizar o suspeito. Durante a abordagem, ele confessou o homicídio. Os militares também apreenderam a faca utilizada no ataque, além de um tijolo que também teria sido usado para agredir a mulher.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o feminicídio e vai apurar detalhes sobre a motivação e o histórico do casal.

