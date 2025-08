MG: ex-enteado é suspeito de render padrasto e trancá-lo no porta-malas

Um homem de 40 anos foi rendido e trancado no porta-malas do próprio carro durante um assalto em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada de domingo (3). O principal suspeito é o ex-enteado da vítima, que está foragido.

O crime aconteceu por volta das 2h, no Bairro Monte Hebron. A vítima contou à Polícia Militar que estava com o carro estacionado perto de uma tabacaria quando foi abordada pelo ex-enteado. Ele pediu que o padrasto levasse três supostos amigos até um posto de combustíveis, perto do Terminal Planalto, alegando que comprariam gasolina.

Durante o trajeto, o suspeito seguiu o carro em uma motocicleta, mas desapareceu ao chegarem na região do Bairro Canaã. No posto, os passageiros exigiram que a vítima continuasse dirigindo e, ao chegarem no bairro vizinho, anunciaram o assalto. Armados, obrigaram o homem a entrar no porta-malas.

Os criminosos dirigiram até uma área de matagal, onde libertaram a vítima e mandaram que ela fugisse. Em seguida, fugiram com o carro, o celular, documentos e ferramentas. O veículo foi encontrado depois no próprio Bairro Monte Hebron.

A vítima caminhou até a casa do irmão e acionou a PM. Militares foram até a casa do ex-enteado, mas ele não foi encontrado. A mãe do suspeito disse que o filho está desaparecido.

Para a polícia, há indícios de que o crime foi planejado. O suspeito atraiu a vítima com o pedido de carona, acompanhou o trajeto e sumiu no momento do assalto. As investigações continuam. Ninguém foi preso até o momento.

