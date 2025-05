Grupo suspeito de sequestrar fazendeiro mineiro é preso no Rio

Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido na cidade mineira de Divino, na Zona da Mata. A vítima, um idoso de 64 anos, foi sequestrada e mantida em cativeiro no Rio de Janeiro em novembro do ano passado.

Uma operação da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), unidade do Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOESP), com o apoio da DAS da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu o grupo suspeito do crime na quarta-feira (14/5).

No dia do crime, dois suspeitos abordaram funcionários da vítima com a desculpa de procurar um local para aluguel na região. A dupla, então, foi liberada a entrar na propriedade, se aproximaram do idoso, que estava com familiares na área de lazer da fazenda, e anunciaram o sequestro. As pessoas que estavam na fazenda na hora do crime foram mantidas em cárcere e o idoso foi levado para o cativeiro em Bangu, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, a vítima foi liberada e resgatada pela Polícia Civil.

Segundo os delegados Thiago Machado e Fabíola Alessandra, uma mulher, de 28 anos, e quatro homens, de 22, 25, 26 e 47 anos, foram presos e um suspeito segue foragido. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Divino e no Rio. O suspeito mais novo foi identificado como o mentor do crime.

“Eles tem outras passagens policiais no Rio de Janeiro, mas é a primeira vez que se envolvem em um crime em Minas. A Polícia Civil ainda investiga o envolvimento do grupo em facções criminosas do Rio”, explicou a delegada Fabíola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo os delegados, a investigação segue em andamento e a polícia trabalha na identificação de outros suspeitos. “Assim que a vítima foi liberada, ela foi buscada pela equipe antissequestro e levada para casa. Depois disso, começou a investigação para encontrar o local do cativeiro e identificar os suspeitos. A ação da polícia foi rápida e o grupo não teve sucesso na extorsão”.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de extorsão, sequestro e lavagem de dinheiro.