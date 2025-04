Sete são indiciados por sequestro e assassinato de jovem em Minas

Sete pessoas foram indiciadas suspeitas de envolvimento no assassinato de um jovem de 18 anos em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O crime ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano e envolveu sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa armada.

Leia Mais Suspeitos de sequestro e morte de jovem são presos em Minas MG: jovem que cortou cabelo de namorada é indiciado por sequestro e ameaça Bandidos sequestram caminhoneiro e roubam carga no Anel Rodoviário de BH

As investigações apontam que alguns dos suspeitos atiraram contra a vítima, enquanto outros forneceram armas e informações sobre sua localização. O assassinato teria sido motivado por desavenças entre facções criminosas rivais, além do fato de o jovem ter se relacionado com ex-namoradas de integrantes do grupo responsável pelo crime.







A vítima foi atraída para uma emboscada ao ser convidada para a casa de supostos amigos. No local, foi sequestrada e levada para outro endereço, onde foi morta com requintes de crueldade. Após a execução, o grupo ocultou o corpo para dificultar sua localização.

O crime foi caracterizado como um ato de "justiçamento", uma prática criminosa em que integrantes de facções impõem punições por conta própria, sem qualquer intervenção da Justiça.





Ligação com outros crimes

As investigações revelaram que um dos indiciados já havia tentado matar a vítima quatro dias antes do assassinato. Outro suspeito é apontado como participante de um homicídio ocorrido em 1º de dezembro de 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, três dos envolvidos foram presos no dia 5 de fevereiro deste ano após uma troca de tiros com a polícia. Na ocasião, eles estavam em um carro clonado e planejavam sequestrar e executar duas pessoas.





O caso continua sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos no crime.