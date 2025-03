Quatro adolescentes são apreendidos em BH por tráfico, furto e estupro

Quatro adolescentes foram apreendidos em Belo Horizonte nesta quinta-feira (27/3) durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais. Eles são investigados por envolvimento com tráfico de drogas, furto e estupro de vulnerável. A ação ocorreu em diferentes pontos da capital e os suspeitos foram encaminhados ao sistema socioeducativo.

Do grupo, dois estavam envolvidos com o tráfico, um foi apreendido por furto e outro por um caso de estupro de vulnerável. As investigações, conduzidas por delegacias especializadas no monitoramento de infrações cometidas por menores, já estavam em andamento há algum tempo, segundo a Polícia Civil.

Para o delegado Angelo Ramalho, a operação teve um impacto que vai além da apreensão dos suspeitos. “É uma medida essencial para interromper trajetórias criminais precoces, permitindo a responsabilização e, principalmente, criando oportunidades de ressocialização e reintegração no convívio social”, destacou em comunicado à imprensa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os adolescentes apreendidos foram levados para o sistema socioeducativo.