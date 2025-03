Jovem que 'herdou' comando de tráfico após a morte do pai é preso em BH

Um jovem de 22 anos, que assumiu o comando do tráfico de drogas após a morte do pai, foi preso no Bairro Palmeiras, na Região Oeste de Belo Horizonte. A prisão aconteceu nessa terça-feira (25/3), durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais, mas só foi divulgada nesta quinta (27/3).

Para escapar da polícia, ele se escondia no local há três anos, enquanto mantinha suas operações ilegais no Morro das Pedras. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era apontado como líder de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em homicídios.

No imóvel onde ele foi encontrado, os policiais apreenderam 38 barras de maconha, porções de crack, cinco balanças de precisão, 25 munições calibre 9 mm e um carregador alongado do mesmo calibre. Além disso, uma televisão e um celular, destruído pelo suspeito antes da abordagem, foram recolhidos para perícia.

As investigações, conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro, foram intensificadas nos últimos seis meses para desarticular a rede criminosa. Segundo a delegada regional Gislaine de Oliveira Rios Xavier, o suspeito já era monitorado há anos e teve participação direta em um homicídio em 2022, motivado por disputa de território.

Após ser detido, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema.

