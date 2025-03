MG: adolescente desaparecida há quase um mês é encontrada no Espirito Santo

A jovem de 14 anos Gabriela Vitória Carvalho Costa, que estava desaparecida desde 1º de março, foi encontrada a quase 300 km de casa.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a adolescente que sumiu ao sair para descartar o lixo, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi encontrada no município de Linhares, no Espírito Santo.

As investigações revelaram que ela teria sido levada pela mãe de um menino de 13 anos, com quem Gabriela estaria se relacionando. “O namoro teria começado há pouco tempo, tendo em vista que a família do menino se mudou para o bairro em fevereiro deste ano”, informou o delegado regional Luciano Cunha de Lima.

Na terça-feira (25/3), surgiram informações de que uma mulher suspeita e dois menores estavam em deslocamento pela BR-259, na altura de Resplendor, também no Vale do Rio Doce, seguindo em direção a Linhares, no estado capixaba. A adolescente foi localizada pela PCMG e entregue no Conselho Tutelar de Linhares.

Antes das investigações, a mãe de Gabriela já suspeitava da família do vizinho. Em entrevista ao Estado de Minas, Thaís Carvalho contou que, antes do desaparecimento, a filha havia se aproximado de um vizinho de 13 anos e pedido para namorá-lo, mas a mãe não permitiu. "Ela ainda é muito nova para isso. Eu não deixei, não estava de acordo com o namoro", conta.

Após a negativa, houve um desentendimento entre a mãe de Gabriela e a mãe do menino. Ela também já suspeitava que a filha poderia estar com a mãe do namorado, que se aproximou recentemente da família.

Relembre o caso

A jovem estava desaparecida desde o dia 1º de março, a menina estava na casa da avó, no Bairro Vila Isa. Por volta das 20h, Gabriela saiu para colocar o lixo para fora de casa, mas não retornou.

De acordo com a mãe da adolescente, no dia 13 de março, a filha entrou em contato relatando estar grávida do vizinho. Durante a ligação, ela informou que estava na companhia do namorado e da mãe dele, mas se recusou a informar sua localização. Cinco dias depois, a menor de idade fez o último contato com a família, que não teve mais notícias desde então, o que intensificou as buscas.

A jovem só foi encontrada 26 dias após o desaparecimento; a mãe de Gabriela recebeu a notícia que a filha estava no Espírito Santo, a 295 km de casa, na tarde desta quarta feira. Thais Carvalho informou ao Estado de Minas que Gabriela já está em casa.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata