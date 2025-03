Operação policial termina com dois presos e arma apreendida em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar, na BR-259, em Governador Valadares (MG), Região do Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (24/3).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes estavam na altura do quilômetro 164 quando visualizaram um carro Honda Civic com três homens. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor acelerou o veículo e foi perseguido.

Durante a tentativa de fuga, o condutor bateu o carro em um barranco. O trio desembarcou e fugiu em direção a uma mata. Dois foram localizados e presos. O terceiro segue sendo procurado.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma pistola da marca Taurus, de calibre.380 e carregada. Três celulares também foram recolhidos.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.