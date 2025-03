BH: mulher é morta com mais de 20 facadas ao pedir término ao companheiro

Uma mulher, de 36 anos, foi morta com mais de 20 facadas depois que pediu para terminar o relacionamento com o companheiro. O homem, encontrado, contou que ficou com raiva ao descobrir que a vítima trabalhava com prostituição. O caso aconteceu dentro do apartamento da vítima, no bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que moradores do prédio escutaram barulhos estranhos vindos de dentro do apartamento. No local, os policiais encontraram a porta trancada, mas não com chave, e conseguiram entrar.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado caído no chão com ferimentos abertos na região do abdômen, com exposição do intestino. Ela foi identificada a partir dos documentos que tinha em casa.

Um morador do condomínio contou aos policiais que ouvia brigas constantes entre o casal, em um relacionamento que durou bastante tempo. Segundo ele, depois que os barulhos foram ouvidos do apartamento, viu o homem saindo da casa, na manhã de segunda-feira (24/2).

A polícia identificou o companheiro da vítima e chegou a uma empresa em que ele trabalhava. Lá, o dono da empresa contou que o homem era bastante agressivo e foi demitido depois que ameaçou uma colega de trabalho com uma faca. O proprietário temia algo pior.

Conforme registros, a irmã do suspeito soube das buscas e acionou a polícia com o endereço onde ele estava. O homem foi encontrado e recebeu voz de prisão.

Questionado, ele contou que, por volta das 23h30 de domingo (23), o casal teve uma discussão depois que ele descobriu que a companheira trabalhava com prostituição e a vítima pediu para terminar o relacionamento. Inconformado, segundo ele, o suspeito foi motivado a matar a companheira.

O médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte. Segundo a perícia, a vítima foi atingida por mais de 20 facadas no próprio quarto, onde também foram encontradas drogas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) e o autor foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, que segue com o caso.