Vídeo: jovem é flagrado agredindo ex-namorada e é preso minutos depois

Um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Ouro Preto por ser visto agredindo a ex-namorada no meio da rua no bairro Pilar, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de quinta-feira (6/3). As agressões, o flagrante e a prisão foram flagrados por câmeras de segurança.

Segundo a Guarda Civil Municipal de Ouro Preto, uma guarnição fazia patrulhamento na Praça Monsenhor Castilho Barbosa quando um grupo de pessoas a abordou pedindo ajuda a uma mulher. Segundo as testemunhas, ela estava sendo agredida na Alameda Eponina, a dois quarteirões de distância.

Os guardas correram ao local e se depararam com o jovem segurando a namorada, de 26 anos, pelo braço e dando socos e chutes contra ela. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito percebeu a chegada dos guardas e tentou fugir.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a equipe iniciou a perseguição. O suspeito foi pego poucos minutos depois, na Praça Américo Lopes, sendo necessário o uso de força e algemas.

A vítima relatou à GCM que ela e o suspeito eram namorados há dois anos e a agressão flagrada não foi a primeira. Segundo ela, o jovem não aceitou o fim do relacionamento e resolveu agredi-la. Ela teve hematomas nas pernas, braços e cabeça.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dom Orione. O jovem recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica e foi encaminhado, juntamente da vítima, à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.