Guerra entre gangues mata a tiros autor de homicídio, em BH

Um motociclista, de 27 anos, morreu a tiros enquanto pilotava na Rua Furquim Werneck, no Bairro Tupi B, na região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (6/3). A polícia acredita que a motivação tenha sido uma guerra entre gangues da região.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o corpo caído ao chão, já sem o capacete, sem sinais vitais e com exposição de massa encefálica. O local estava cheio de pessoas, inclusive familiares, que foram afastadas para isolamento da cena.

O médico de plantão de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local constatou o óbito. Conforme a perícia, o homem foi atingido por vários tiros que se concentraram na região da cabeça, mas também atingiram a região de um dos ombros e pescoço.

Não foi possível determinar a quantidade de tiros que atingiram o homem, mas a perícia recolheu sete cápsulas de calibre 9 milímetros próximo ao corpo.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a possibilidade é que o motociclista dirigia em direção ao bairro Solimões quando outra moto pareou com o veículo. Neste momento, os suspeitos atiraram contra ele e fugiram do local. À PM, um familiar da vítima contou que ouviu os disparos na rua e, quando foi ver, viu uma moto fugindo do local com dois suspeitos, mas não conseguiu ver a placa.

O pai do motociclista foi até a casa onde moravam, juntamente dos militares, em busca de qualquer pista do que poderia ter motivado o crime. Porém, nada foi encontrado.

Ainda conforme os militares, o bairro é palco de uma guerra entre gangues, enquanto a vítima era membro de uma delas. Conforme registros, a vítima também era autora de homicídio no bairro Jardim Felicidade, na região Norte.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão para maiores investigações. Já a moto estava com licenciamento do ano de 2020 e foi encaminhada ao pátio do Detran.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, localizado ou preso. As investigações seguem com o 3º Departamento de Polícia de Venda Nova.