Mãe dá Rivotril para bebê, abandona a criança com a avó e foge

A mãe de um bebê de 8 meses é procurada pela polícia depois que o filho foi parar no Hospital Regional de Patos de Minas com sintomas de intoxicação por rivotril. A avó da criança que percebeu a possbilidade do envenenamento.

A Polícia Militar foi acionada pelos próprios funcionários do Hospital Regional, que relataram a intoxicação por medicamentos. O diagnóstico foi confirmado por exames.

A avó relatou que nessa quarta-feira (5/3), a filha dela, mãe do bebê, deixou a criança, dizendo que não a queria mais e foi embora da residência.

O bebê estava agitado e suava muito. Preocupada, a avó questionou se recém-nascido havia sido medicado. A mãe afirmou que havia dado paracetamol para o filho. O que não convenceu a mulher.

O neto foi levado para a UPA em Patos de Minas e a intoxicação foi identificada. Como paracetamol não poderia deixar a criança no estado em que se encontrava, mais uma vez a avó perguntou para a mãe da criança o que havia sido ministrado. Em ligação, ela disse que havia dado rivotril para o bebê, com o intuito fazê-lo dormir.

O bebê segue internado no hospital. A mãe do bebê não foi econtrada pela Polícia Militar. A mãe pode responder por tentativa de homicídio.