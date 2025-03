PCMG investiga morte de empresária após aborto; feto estava em saco de lixo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) colheu o depoimento de quatro pessoas no inquérito que investiga a morte de uma empresária de 32 anos. A mulher estava grávida de quatro meses e morreu no últiom domingo (2/3) após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, no Triângulo Mineiro. Em sua residência foi encontrado um feto enrolado num saco de lixo, debaixo de um tanque de lavar roupas.

Ao chegar na Santa Casa, a empresária apresentava um hematoma na testa e também sangramento vaginal.





Quem acionou a PM foi um amigo da vítima. Elle relatou aos policiais que a encontrou caída no banheiro da casa dela. O amigo disse que foi ao local a pedido do marido da amiga. Ele também contou que a vítima estava grávida de quatro meses e que havia tentado realizar um aborto.

Após encontrar a amiga caída no chão, ele disse que ligou para a irmã dela, que teria demorado cerca de 40 minutos para chegar à casa. Ainda conforme relato do homem ao registro policial, a pedido da mãe da vítima, limpou o local e lavou o vestido que a mulher usava. A mãe e a irmã da vítima falaram que não sabiam da gravidez.

Já segundo o marido da vítima, o casal vivia em união estável há 13 anos e que eles têm uma filha. Ainda de acordo com o homem, ele sabia da gravidez e que, desde o dia anterior, a mulher reclamava de dores. Ele confirmou que pediu para que o amigo da família ficasse com a companheira porque estava preocupado com ela.

O marido, que é militar, relatou ainda que saiu para trabalhar às 16h de sábado (1/3) e retornou para a residência da família às 18h de domingo (2/2), quando soube da morte da esposa.

Na residência do casal, os policiais encontraram um feto dentro de um saco de lixo, que estava debaixo de um tanque. Ele foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. No entanto, como a cena foi lavada, a coleta de outros vestígios ficou dificultada.

Conforme a PM, nenhuma das testemunhas soube dizer quem jogou o feto no saco de lixo. Além disso, as testemunhas entraram em contradição quanto aos horários, local e roupa que a empresária usava quando passou mal. A PM informou que o celular da gestante não foi encontrado.

Nota da PCMG na íntegra:

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito a fim de apurar o fato ocorrido na tarde do último domingo (2/3), no bairro Novo Alvorecer, em Sacramento. Quatro pessoas, com idades entre 28 e 52 anos, foram ouvidas. O corpo da vítima, uma mulher de 32 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames. Oportunamente, outras informações poderão ser divulgadas".

Aborto é crime, exceto em três situações:

No Brasil, o aborto é crime, exceto em alguns casos previstos em lei: gravidez resultante de estupro, gravidez que representa risco à vida da mulher e anencefalia do feto.

Penas previstas

Provocar aborto em si mesma ou consentir que outros provoquem: detenção de um a três anos;

Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: reclusão de três a dez anos;

Provocar aborto com o consentimento da gestante: reclusão de um a quatro anos