Mulher cadeirante morre ao ser atacada por abelhas em Minas

Uma mulher cadeirante em situação de rua morreu so ser atacada por um enxame de abelhas-europeias em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O caso aconteceu nessa quarta-feira (5), no Bairro Esplanadinha. A idade da vítima não foi informada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher foi atacada no meio da rua e não conseguiu escapar. Durante o socorro à vítima, os militares precisaram usar água para dispersar as abelhas. Ainda não se sabe o que causou o ataque.

A vítima foi levada em estado grave para o hospital da cidade. Ela sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e, apesar das tentativas de reanimação, morreu no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

No início do ano, um idoso de 95 anos também foi vítima de ataque de abelhas na região do Vale do Rio Doce. O homem foi picado em um sítio, na zona rural de Governador Valadares. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, e, devido à gravidade do caso, foi necessária a utilização de um helicóptero da PM para realizar o resgate aéreo e levar a vítima até o hospital.