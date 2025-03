Casa pega fogo na Região Nordeste de BH

Um incêndio atingiu uma casa na Rua Quixada, no Bairro Nova Floresta, região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (5/3). Às 16h09, os bombeiros informaram que o incêndio foi debelado. Não houve vítimas.

Uma equipe dos bombeiros esteve no local atuando no combate às chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário foi orientado no local, que ficou com a Defesa Civil para demais providências.

A PMMG também apoiou a ocorrência.

