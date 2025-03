Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Calçada, na Grande BH

Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação da Serra da Calçada, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (3/3).

Segundo registros, 14 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuam no combate às chamas com o apoio de 15 voluntários da Brigada Carcará. Além disso, dois policiais civis da aeronave Carcará e cinco funcionários da Copasa também participam da operação.

A área da serra é próxima aos condomínios Retiro do Chalé e Manacás.

Ainda não há informações sobre a dimensão da área atingida pelo fogo ou se o incêndio tem origem criminosa.

Segundo a corporação, a operação segue em andamento, com mapeamento do fogo e combate ativo, e deve continuar na manhã desta terça-feira (4/3).

Matéria em atualização