Jovem se afoga no Rio Jequitinhonha. Bombeiros atuam em três afogamentos

Três pessoas afogadas em rios do interior de Minas Gerais são procuradas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), desde sábado (01/03).

Um homem de 28 anos desapareceu nas águas do Rio Jequitinhonha em Olhos D'Água, no Vale do Jequitinhonha, nessa segunda-feira (03/03).

Irmãos morrem afogados no Rio Jequitinhonha



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) por volta de 15h10 de domingo (02/03) os bombeiros de Bocaiuva foram acionados para atendimento a um jovem de 28 anos que nadava e desapareceu no Rio Jequitinhonha, na área da Fazenda Capão do Meio, na Comunidade de Brejinho.





"Segundo relatos de populares que se encontravam presentes, o jovem estava nadando no rio, quando, de repente, afundou e não mais retornou à tona. O rio apresenta variadas profundidades, e possui grande correnteza", informa o CBMMG.

O local onde a vítima se afogou tem de 3 metros a 4 metros de profundidade. "Os militares realizaram mergulho e buscas com uma canoa que estava disponível no local, porém sem sucesso. Com a chegada do período noturno, bem como os riscos de realização de qualquer atividade naquelas condições, as buscas foram momentaneamente interrompidas, sendo retomadas", afirma a corporação.

Em Fronteira, no Triângulo, o corpo de um homem de 35 anos, natural de Pirangi (SP), ainda é procurado no Rio Grande pelos bombeiros.

A vítima estava pescando com um amigo na manhã de sábado (01/03) em uma embarcação, quando pularam no rio para nadar, tendo a vítima começado a se afogar.

"O amigo relatou que tentou puxá-lo para a embarcação, porém não teve sucesso, vindo então a vítima a submergir e não retornar à superfície. A localização referenciada pelo amigo da vítima a era de aproximadamente 500m da margem. Os militares verificaram que a profundidade no local era cerca de 24m", informou o CBMMG.

Mergulhadores realizaram buscas submersas em local com baixa visibilidade.

Na terceira operação de resgate, o corpo de um senhor de 65 anos é procurado em Ferros, na Região Central de Minas Gerais, desde sábado. As equipes receberam a informação do cunhado da vítima de que o corpo teria sido encontrado cerca de 3 quilômetros do local de buscas, no encontro dos rios Tanque com Santo Antônio, próximo ao "bambu amarelo".

Bombeiros ainda se deslocam para a verificação.