Motorista morre e cinco ficam feridos em desastre na MG-238

Uma tentativa de ultrapassagem resultou em acidente envolvendo três veículos, com a morte de um motorista e outras cinco pessoas feridas, no KM4, da rodovia MG-238, em Jequitibá, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente teria ocorrido por volta de 1h30 desta segunda-feira (03/03).

Uma pick-up Volkswagen Saveiro tentou ultrapassar um Fiat Uno com quatro pessoas, mas acabou batendo de frente em um Hyundai i30X que trafegava em sentido contrário.

Com a batida, a Saveiro ainda atingiu lateralmente o Fiat Uno que estava ultrapassando. O condutor da pick-up morreu no local.

"As vítimas com ferimentos leves foram atendidas pelos militares e algumas foram encaminhadas para atendimento hospitalar pela ambulância do município de Jequitibá", informou o CBMMG.



A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar (PMMG) e da Perícia da Polícia Civil (PCMG).