Casal consome drogas no quarto, briga e homem enforca mulher

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por enforcar até a morte a companheira, de 29 anos, com um cabo de eletrodoméstico em mais uma briga do casal depois de usar drogas no quarto em que moravam, na casa da mãe dele, em Belo Horizonte.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (02/03), em casa na Rua Afonso de Abreu e Silva, no Bairro Glória, Região Noroeste. O quarto onde o crime ocorreu tinha sinais de luta e de ocupação por dias pelo casal.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e militares do 34º batalhão foram recebidos pela mãe do suspeito, de 70 anos, que foi quem fez a ligação.

Ela disse que dormia em um outro quarto do imóvel e que não ouviu a briga que resultou na morte da jovem de 29 anos.

Segundo a idosa, as brigas entre o casal eram frequentes. Ela relatou que ambos usavam entorpecentes dentro do quarto e que as brigas estouravam geralmente ao ficarem drogados.

Na madrugada do crime, o filho bateu à porta da mãe e confessou ter matado a companheira. Ela então chamou a polícia.

No quarto, os militares encontraram o corpo da mulher caído ao solo, com o cabo de eletrodoméstico ao redor do pescoço. Cinco embalagens com fragmentos de substância análoga a cocaína também foram encontrados.

O suspeito se entregou para a polícia sem resistência, mas se negou a falar sobre o crime.