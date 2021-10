Incêndio coloca veículos em risco e fecha rodovia mineira

Cinco mil litros de água foram usados para combater o incêndio, que não deixou vítimas (foto: Reprodução/WhatsApp) Uma rodovia mineira que passa por Sete Lagoas, na Região Central de Minas, precisou ser completamente interditada nesta sexta-feira (1º/10) após um incêndio às margens da pista. A interdição dos dois sentidos da MG-238 ocorreu por cerca de 30 minutos durante a tarde.

Segundo os militares, as chamas estavam altas e colocavam em risco os veículos que transitavam pela via. Por esse motivo, os bombeiros tiveram que fechar o trânsito nos dois sentidos para combater as chamas na vegetação seca.

Os militares realizaram um cerco para impedir que o fogo se alastrasse para as regiões próximas, usando abafadores e resfriando as adjacências com água.

Todos os focos de incêndio foram controlados. Segundo os bombeiros, foram utilizados 5 mil litros de água para o resfriamento e combate total com o uso de abafadores. Não houve vítimas, nem danos materiais.