Veja quais rodovias devem ser privatizadas em Minas

MG-427 foi duplicada no trecho de Conceição das Alagoas em 2013. Trecho deve ser entregue à iniciativa privada (foto: DER-MG/Arquivo) nove rodovias que passam pelo Triângulo Mineiro devem ser privatizadas pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Governo de Minas, apresentado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra). Pelo menosrodovias que passam pelo Triângulo Mineiro devem ser privatizadas pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Governo de Minas, apresentado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

O lote um inclui rodovias como a BR-452 e MG-427. O governo alega que entregar as administrações das estradas à iniciativa privada geram economia e permitem a melhoria dos trechos de circulação.

O secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, afirma que a proposta prevê um pedágio que custe R$0,13 por quilômetro, mas com descontos a usuários que circulam todos os dias pelas estradas.

Locais de instalação das praças só serão definidos após a licitação, que tem previsão para acontecer em novembro.

Uma consulta pública será feita entre os dias 10 e 15 de junho para ouvir a população sobre o projeto.

Rodovias que devem ser privatizadas

Os trechos que serão concessionados ainda não foram informados pela Seinfra, mas incluem as seguintes rodovias:

BR-452

BR-365

CMG-452

CMG-462

LMG-782

LMG-798

LMG-812

MG-190

MG-427

Em todo o Estado

A ideia do governo de Minas é que, ao todo, sejam privatizados mais de 3 mil quilômetros de estradas que passam por 120 municípios.

Apenas nas rodovias sob responsabilidade do Governo de Minas, gasta-se, anualmente, cerca de R$366 milhões com acidentes fatais no trânsito, R$698 milhões com feridos e ainda R$67 milhões com vítimas sem ferimentos.