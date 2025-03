Banheiro autolimpante na Praça da Rodoviária agrada, mas tem falhas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Após um longo período de espera e obras que se arrastaram, a Praça Rio Branco, conhecida como Praça da Rodoviária, foi reinaugurada no último 26 de fevereiro, em Belo Horizonte. Entre as melhorias anunciadas, o grande destaque foi a instalação de um banheiro autolimpante na Rua Paulo de Frontin, 177.

A novidade promete garantir acesso gratuito a banheiros públicos modernos e higienizados, mas, apenas uma semana após a entrega, a estrutura já enfrenta problemas. Neste domingo (2/3), a equipe do Estado de Minas flagrou que apenas uma das cabines estava funcionando, enquanto a outra permanecia desligada, gerando filas.

Cada banheiro conta com duas cabines equipadas com vaso sanitário, pia, sabonete líquido, papel higiênico, secador de mãos e lixeira, com reposições diárias. O acionamento dos serviços ocorre por sensores de aproximação, evitando o contato físico e reduzindo o risco de contaminação. Além disso, o banheiro conta com mensagens de áudio orientando sobre o uso correto da instalação.

Neste domingo um dos banheiros estava desligado Marcos Vieira/EM/D.A

"Tem uma gravação bem explicativa, orientando como usar o banheiro. Está limpo e bem preservado", relatou José Cléber Cassino, de 57 anos, morador de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, que utilizou o espaço pela primeira vez e aprovou a iniciativa.

O equipamento funciona gratuitamente das 6h às 22h, com tempo de uso limitado a 10 minutos por pessoa. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as instalações foram projetadas para otimizar o consumo de água e energia elétrica, além de serem acessíveis para pessoas com deficiência. O primeiro banheiro autolimpante da cidade foi inaugurado na Praça da Estação.

Idael Costa Santos, de 56, morador da capital, também aprovou a instalação, mas destacou problemas na manutenção. "O banheiro estava limpo e sem mau cheiro, mas tinha papel no chão e o piso estava muito molhado. Acho que as pessoas ainda não estão adaptadas ao uso correto. Mas é uma melhoria importante. Antes, quem não tinha R$ 3 no bolso não conseguia usar o banheiro da rodoviária. Agora, tem essa opção", comentou.

José Cleber Cassino aprovou a iniciativa Marcos Vieira/EM/D.A

A requalificação da Praça da Rodoviária faz parte do projeto Centro de Todo Mundo, da PBH, e incluiu a modernização do espaço com novos bancos, lixeiras, sistema de irrigação e paisagismo, além da implantação de drenagem e recuperação da iluminação, calçadas e piso tátil, conforme normas de acessibilidade. O monumento em concreto, que estava deteriorado, também foi restaurado.

Foram plantadas 15 novas árvores, incluindo ipês-amarelos e roxos, chuva-de-ouro e escumilha africana. O investimento total foi de R$ 4,6 milhões, provenientes de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e de recursos próprios do município.

Frequentadora da Praça da Rodoviária, Lorena de Lourdes Domingos, de 38, moradora de Caetés, na região metropolitana, ressaltou as melhorias no espaço e o reforço na segurança. "Antes estava tudo detonado, mas agora está muito melhor. A gente vê viaturas passando o tempo todo e a praça está mais agradável. Acredito que até o vandalismo diminuiu", afirmou.

A requalificação da Praça da Rodoviária faz parte do projeto Centro de Todo Mundo Marcos Vieira/EM/D.A

Em coletiva de imprensa, realizada na reinauguração, o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), ressaltou que a revitalização da praça representa um avanço na requalificação da Região Central da cidade. No entanto, moradores e usuários esperam que a manutenção dos equipamentos seja constante para evitar novos problemas e garantir que as melhorias durem no longo prazo.

PBH ainda não se manifestou

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para questionar sobre o funcionamento parcial dos banheiros autolimpantes e eventuais ajustes na estrutura, mas até o momento não houve retorno. (Com Marcos Vieira)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia