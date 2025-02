Carnaval de BH terá mais de 13 mil banheiros químicos

O uso de banheiros químicos durante o carnaval na capital mineira é uma reclamação constante entre foliões, comerciantes e moradores de bairros que recebem os cortejos de blocos, muito por causa do mau cheiro e das longas filas - há quem opte, inclusive, por urinar nas ruas. Com o intuito de mitigar esses problemas, a Prefeitura de BH (PBH), por meio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), anunciou que a cidade vai receber 13.610 banheiros químicos, 128 unidades a mais que em 2024.

Segundo a PBH, haverá 100 pontos fixos com cabines. Para estabelecer os locais onde os banheiros serão instalados, foram considerados o trajeto dos blocos e a previsão de público de cada um deles. Os banheiros químicos estarão disponíveis até o dia 4 de março.

Banheiros autolimpantes

Outra iniciativa em desenvolvimento é a instalação de banheiros públicos autolimpantes. Dos cinco previstos para entrar em atividade no primeiro semestre de 2025, um foi inaugurado nesta quarta-feira (26/2), na Rua Aarão Reis, próximo à Praça da Estação. Uma segunda unidade foi instalada, mas está em fase de testes.

Feita de aço inoxidável, a estrutura conta com duas cabines, uma masculina e outra feminina. O acesso é simples: basta aproximar as mãos do sensor luminoso para abrir e fechar a porta. No lado externo, placas informam o status do equipamento: “livre” (luz verde), “desligado” (vermelha), “ocupado” (amarela) e “em limpeza” (azul).

A cabine é equipada com vaso sanitário, pia, dispensador de sabonete líquido, papel higiênico e secador de mãos. O lixo deve ser descartado no próprio vaso sanitário. Todos os serviços são acionados por sensores de aproximação. Durante o uso, uma mensagem de áudio orienta os usuários sobre a utilização correta do banheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia