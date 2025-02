Carnaval em BH: confira os desvios em ruas e avenidas durante a folia

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estabelece esquema de trânsito para o Carnaval de 2025, entre os dias 1º e 4 de março, com o objetivo de manter o espaço seguro tanto para os foliões quanto para as pessoas que precisam de mobilidade para o deslocamento na capital durante o período.

Na área central, Bairro Santa Tereza, na Região Pampulha e na Avenida dos Andradas, serão delimitadas áreas para os desfiles de blocos, criando assim uma estrutura de interdições de vias e desvios no trânsito durante todo o período do carnaval. Para acessar o mapa disponibilizado pela PBH, clique aqui.

Carnaval na Área Central

Cinco áreas na região Central (Hipercentro, Floresta, Av. Brasil, Savassi e Barro Preto) terão as vias interditadas a partir das 10h de sábado (1º/3).

Nas áreas do Hipercentro, Savassi e Av. Brasil, o fechamento será realizado durante todo o período entre 1º e 4 de março, 24 horas por dia. As áreas nos bairros Floresta e Barro Preto terão liberação às 23h.

Confira a programação:

Hipercentro, Savassi e Av. Brasil - Vias fechadas a partir de 10h de sábado (1º/3) até as 23h de terça-feira (4/3).

Floresta e Barro Preto - Vias fechadas a partir das 10h de sábado (1º/3), até as 23h do mesmo dia. No domingo (2/3), segunda-feira (3/3) e terça-feira (4/3), os fechamentos serão entre 6h e 23h.



Acesso à área hospitalar

Assegurar o acesso à área hospitalar, próxima ao Centro da cidade, é uma prioridade durante a operação do carnaval. A circulação ocorrerá pela Avenida do Contorno, com acesso à rua Maranhão (próxima ao Hospital da Polícia Militar), além das avenidas Francisco Sales e Augusto de Lima e a Rua dos Caetés (após os desfiles de sábado).

Todo esse percurso estará liberado para o tráfego de veículos, e os agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal, Polícia Militar) irão monitorá-lo durante os deslocamentos dos blocos. Os serviços de emergência utilizarão essas rotas, e, portanto, a prioridade deve ser sempre para as ambulâncias e viaturas.

Acesso local nos bairros

Nas regiões bloqueadas pela BHTrans, será autorizado o tráfego local para moradores e comerciantes. Situações de emergência serão atendidas com o apoio dos agentes da BHTrans e da Guarda Municipal. O estacionamento nas ruas interditadas para os desfiles dos blocos será proibido, a fim de evitar riscos aos foliões e danos aos veículos.

Faixas serão instaladas para orientar motoristas, moradores e comerciantes nas áreas próximas às zonas reservadas para os desfiles dos blocos.

Tecnologia como melhor rota

A orientação é que os motoristas deem preferência à Av. do Contorno, que estará disponível para o tráfego de veículos e transporte público. Utilizando aplicativos de mobilidade, como WAZE e Google Maps, o motorista poderá verificar os trechos bloqueados e reservados para os desfiles dos blocos, permitindo ajustes no trajeto. Consulte a programação das interdições no Waze Event para todos os dias de Carnaval na cidade.

Carnaval no Santa Tereza

O Bairro Santa Tereza terá suas vias interditadas uma hora antes do desfile do primeiro bloco, diariamente, entre os dias 1º e 4. Elas serão fechadas a partir das 9h de sábado até as 19h e serão liberadas assim que o serviço de limpeza for concluído. Será permitido o trânsito local dos moradores e comerciantes dentro dessas áreas. Faixas serão adicionadas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades das áreas reservadas para os desfiles.

Carnaval na Pampulha

As ruas ao redor do Mineirão serão fechadas duas horas antes dos desfiles dos blocos e reabertas duas horas após a dispersão, nos dias 1º a 4. As vias serão liberadas assim que o serviço de limpeza for finalizado. Durante esse período, será permitido o tráfego local para moradores e comerciantes nas áreas afetadas. Faixas informativas serão colocadas para orientar motoristas, moradores e comerciantes nas regiões próximas às áreas destinadas aos desfiles dos blocos.

Carnaval na Avenida dos Andradas

A Avenida dos Andradas será bloqueada para os desfiles dos blocos. A interdição ocorrerá 24 horas por dia, nos dois sentidos, no trecho entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsus Guimarães, com início às 6h de sábado (1º/3). As vias serão reabertas assim que o serviço de limpeza for finalizado. Faixas informativas serão colocadas para orientar motoristas, moradores e comerciantes nas áreas próximas às zonas reservadas para os desfiles dos blocos.

Agentes nas ruas

Cerca de 400 agentes da BHTrans estarão em operação diária durante o Carnaval, em colaboração com os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Juntamente com outras equipes, como as de semáforos, COP-BH e reboques, mais de 630 profissionais estarão envolvidos no período carnavalesco.

Estacionamento Rotativo - O Estacionamento Rotativo não será cobrado entre os dias 1º e 4. As áreas regulamentadas para essa modalidade poderão ser utilizadas em qualquer horário, sem a necessidade de ativação de crédito eletrônico.

