Baile da Vogue: veja os looks dos famosos para a festa de Carnaval

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Luxo, moda e ousadia marcaram os looks dos famosos no Baile da Vogue 2025, que aconteceu nesse sábado (22/2), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A tradicional festa marcou os 50 anos da Vogue Brasil. O tema escolhido foi “Voguelândia: o Fantástico mundo da moda". A revista reuniu 1,8 mil convidados que fizeram bonito na fantasia.

Entre os que marcaram presença estavam nomes como Sabrina Sato, Deborah Secco, Rafa Kalimann, Jade Picon, Telma Assis, Camila Pitanga, L7NNON, Pocah, Pedro Scooby, João Vicente de Castro, Adriane Galisteu, Rafael Zulu, Alane Dias, Zé Loreto, entre outros.

Sabrina Sato, um dos maiores nomes do Carnaval, usou um look espalhafatoso, feito com plástico coletado nos oceanos e pedrarias descartadas em peças de alta costura. Depois da chegada triunfal, ela trocou o figurino, aparecendo com um look vermelho, enrolada em uma cobra e segurando uma maçã, tal qual Eva.

Quem também usou dois looks foi Deborah Secco. Na chegada, ela usou um traje com luzes e uma estrela brilhante. Mais tarde, ela surgiu vestida de bolo de aniversário sensual, em comemoração ao aniversário da revista.

Camila Pudim, um dos maiores nomes do TikTok Brasil, apostou em arte corporal feita com 15 mil cristais roxos. O look foi inspirado no visual que a cantora Doja Cat usou no desfile da Schiaparelli na Couture Spring-Summer 2023.

A influenciadora Jéssica Cardoso se destacou ao recriar o look que Cher usou no Oscar de 1988. Já Blogueirinha recriou o look de Fernanda Torres no Globo de Ouro, mas profetizando que o Oscar vem aí.

Camila Pitanga apostou em um vestido dourado com franjas e um leque diferentão. O look foi inspirado em um visual usado pela modelo canadense Linda Evangelista em 1997.

Com um look assinado por Walério Araújo, Gaby Amarantos usando um vestido em formato de bolo. Ticiane Pinheiro usou um modelo Vitor Zerbinato, inspirado no vestido de noiva de Vivienne Westwood usado por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) em "Sex and The City".

A festa foi embalada pela cantora Iza, que fez seu primeiro show após dar à luz a Nala. Essa foi a quinta vez consecutiva que o Baile da Vogue foi realizado no Copacabana Palace. Antes, o evento era realizado em São Paulo.