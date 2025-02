Baile de fantasias no Hotel Londres anima pré-carnaval de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Não restam dúvidas. O Baile de fantasia organizado por Zeca Perdigão é mesmo um dos encontros mais animados do pré-carnaval de Belo Horizonte. A quarta edição do evento lotou o Hotel Londres, quinta-feira (20/2). Detalhe importante: o idealizador do projeto, um dos produtores de moda mais reconhecidos de Minas Gerais, coloca a festa de pé sem patrocínios. Bem-humorado, disse à coluna, que, mesmo sem apoios, “continua fazendo (o baile) com as forças que me restam, já com 70 anos”. “Faço com alegria e estou muito feliz em chegar ao quarto baile”, acrescentou.

• QUERO VÊ-LA SORRIR

Integrantes do grupo Fat Family são os convidados do Bloco Beiço do Wando, que este ano desfila com o tema “Quero vê-la sorrir”, frase extraída da música “Sandra Rosa Madalena”, de Sidney Magal. O cortejo marcado para 2 de março terá concentração a partir das 9h, na Avenida Brasil, 1.245, Funcionários, em direção à Avenida Brasil, 845, Santa Efigênia.



• A TAL MINEIRA

O catálogo da exposição “Clara Nunes – eu sou a tal mineira” será lançado terça-feira (25/2), às 19h, no Museu da Moda, na Rua da Bahia, onde a exposição segue para visitação gratuita. No catálogo, o público pode conferir também como foi feita a pesquisa que norteou a construção da mostra, que reúne roupas, adereços, fotografias e documentos que marcam a trajetória de Clara Nunes.

• MINAS COM BAHIA

“Plot twist”, o primeiro de uma série de singles da banda Trilho Elétrica, está disponível nas plataformas de streaming. A banda é formada pelos mineiros Lelo Zaneti (ex-baixista do Skank) e Rodrigo Borges (herdeiro e atual representante do Clube da Esquina), e os baianos Manno Góes (compositor e fundador da Jammil e Uma Noites) e Lutte (ex-vocalista da banda Mosiah).



• RECONHECIMENTO

O câmpus Floresta da Estácio Belo Horizonte conquistou, mais uma vez, o Selo de Instituição Socialmente Responsável, concedido anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A unidade foi agraciada pelas ações realizadas ao longo de 2024, um reconhecimento às iniciativas em benefício da sociedade, reforçando o compromisso contínuo com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.