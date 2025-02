Marca mineira de decoração amplia negócios e abre nova loja em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A emoção marcou o encontro comandado por Ana Maria Teixeira, as filhas, Fabrícia e Simone, e o neto, Eduardo Sá, para apresentar a Tom Objeto, extensão da Tom Sobre Tom, loja que é referência no setor de decoração em Belo Horizonte. No breve discurso, Ana afirmou que tudo o que estava ali é esforço de muito trabalho e dedicação. Fabrícia e Simone também ficaram emocionadas ao rememorar um pouco da história de cada uma na trajetória da marca.

O espaço ocupado pela loja, uma casa dos anos 1950, na Rua Rio de Janeiro, em Lourdes, é uma beleza. O cuidado para recuperar o espaço, que já sofreu várias modificações antes de o imóvel ser adquirido por Ana e suas filhas, foi tanto que o arquiteto Hugo Sasdelli restaurou alguns de seus elementos. O espaço tem entre as marcas, Aderaldo, Alva Design, André Ferri, Carol Gay, Cláudia Moreira Salles, Domingos Tótora, Elisa Atheniense, Estudio Dentro, Iludi Design, Jacqueline Terpins, Janice Perez, Luiz Pedrazi, Nicole Toldi, Paulo Goldstein, Regina Misk, Sui Objetos, Suka Braga, Tatiana Queiroz, Thais Mor e Vavan. O mercado de design, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Design, deve crescer à taxa média de 8% e, em 2025, o faturamento deve chegar a R$ 22,5 bilhões.



• NOVA RAINHA



A empresária Eliane Piola é a nova rainha do Bloco do Amor – Quem Ama Não Mata. Ela receberá a faixa da antecessora, a jornalista Christina Lima, sábado (22/2), no desfile do bloco, que este ano se une ao Bloco do Pescoção (jargão usado por jornalistas para designar o adiantamento, na noite de sexta-feira e início da madrugada de sábado, do fechamento da edição de domingo), que homenageia três jornalistas que nos deixaram recentemente – Jane Medeiros, Lena Alves e Miriam Gontijo –, pelo destaque na trajetória profissional, com grande contribuição aos direitos humanos e à democracia. A concentração dos dois blocos será em frente ao Sindicato dos Jornalistas, na Avenida Álvares Cabral, 400, a partir das 13h.

• PIMENTINHA



O Bloco Mimosas Borboletas, com bateria formada por 75 mulheres, desfila domingo (23/2) pelas ruas do Bairro Anchieta, homenageando Elis Regina. Canções de grande sucesso da Pimentinha serão destaque ao longo do percurso.

Formado por mulheres, bloco Mimosas Borboletas faz desfile no Bairro Anchieta



• NO MAIS BRITÂNICO



No clima de seu centenário, o Automóvel Clube também comemora o carnaval com baile que promete voltar à agenda da folia na capital mineira. Para animar a noite de sábado (22/2), o DJ Tilulu, as bandas Juventude Bronzeada e Du Bandu, além de apresentação especial de escola de samba, trazendo toda a energia contagiante do carnaval. O evento oferece open bar e food.



• EXECUTIVOS



Carolina Diniz, tradutora oficial, comanda nesta sexta (21/2) o Conexión Latina, jantar voltado para empresários e executivos com atuação na América Latina e na Espanha. O advogado da Localiza, André Braga, participa do encontro, que terá ainda apresentação da escola Ponto da Dança. Evento a partir das 20h, no restaurante Cabaña Porteña, no Diamond Mall.

