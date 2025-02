Bloco de carnaval Então, Brilha! promove oficina gratuita

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Com a folia cada vez mais próxima, não dá para perder tempo e não fazer bonito na avenida. A Una Liberdade e o bloco Então, Brilha! promovem oficina gratuita de técnicas de criação e customização de adereços carnavalescos. Desenvolvida por meio da Fábrica – Núcleo de Economia Criativa, a atividade será realizada quinta e sexta-feira (20 e 21/2), na Una Liberdade. Serão duas turmas, das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.

A Fábrica é um núcleo que reúne laboratórios de arquitetura, design, jornalismo, audiovisual e moda com projetos voltados para apoio a atividades acadêmicas, preparação de alunos para o futuro e promoção de experiências extracurriculares.

• DE OLHO NA FOLIA



Já estão definidos os nomes que vão animar o pré-carnaval no Montê. Pagode Mais Amor convida Rubens Aredes, do bloco Então, Brilha!, no próximo domingo (dia 23/2). O Baile de Carnaval Montê Insano tem parceria com a Casa da Insanidade Mental.



• NO RH



Minitrio elétrico com a banda Arautos do Gueto, formada por jovens do Aglomerado Morro das Pedras, será a novidade da terceira folia do bloco Passa lá no RH, que reúne profissionais de recursos humanos. O desfile está marcado para 28 de fevereiro, com concentração a partir das 17h30 na Rua Tomé de Souza, 845, em frente à sede da Sólides, no Bairro Funcionários. O cortejo seguirá até a Rua Pernambuco, passando pela Rua Inconfidentes e Avenida Getúlio Vargas, retornando ao ponto de partida.

Eliane Parreiras, secretária Municipal de Cultura de BH, com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e Marcus Alves, presidente da Fundação Cultural de João Pessoa Divulgação



• FÓRUM DE CULTURA



Belo Horizonte foi destaque no segmento cultural do Encontro de Novos Prefeitas e Prefeitos. Com a presença de representantes de 4 mil municípios em Brasília, o evento, encerrado na sexta-feira, contou com o Encontro de Gestores e Gestoras de Cultura, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC). Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, participou . Ela é presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, ligado à frente de prefeitas e prefeitos. Além de reunião com Margareth Menezes, ministra da Cultura, e com o secretário-executivo da pasta, Marcio Tavares, Eliane compôs a mesa que discutiu o pacto federativo na cultura e a municipalização das políticas culturais.



• GESTORES MUNICIPAIS



A ministra Margareth Menezes ressaltou que a atuação tanto de instâncias como o fórum quanto de gestores municipais foi fundamental para manter conquistas especialmente no período de ausência de políticas públicas federais para a cultura. “Manter o que foi mantido tem muito a ver com os fóruns. Agora com novos prefeitos e secretários, o cenário é diferente daquele de dois anos atrás. Ações e editais já estão voltando, as pessoas já estão executando. Isso prova que há organização social real tanto por parte dos fóruns e gestores quanto daqueles que buscaram acesso aos recursos”, disse. “Foi uma honra representar o fórum e a força municipalista neste momento de reafirmação do papel imprescindível e inquestionável da cultura na estratégia de desenvolvimento brasileiro”, afirmou Eliane.