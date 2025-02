Bloco do grupo Lamparina estreia na Segunda-Feira de Carnaval

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Carnaval para o grupo Lamparina não é novidade. No ano passado, Cotô Delamarque, Marina Miglio, Calvin Delamarque, Stênio Galgani, Bino e Thiago Groove animaram a folia, ao lado da banda Graveola, no Trio Tropical.

Neste ano, eles saem às ruas com um bloco para chamar de seu. Não Me Entrego Pros Caretas terá como tema "Original Brasil", que pretende "ser manifesto sobre a diversidade cultural, social e artística do país, refletindo a essência do álbum lançado em 2023.



Luta antimanicomial



Para animar ainda mais o percurso do bloco do grupo Lamparina, está confirmado na abertura o bloco Sem Manicômios e Sem Prisões. A luta antimanicomial também é um dos pilares do desfile, conectando-se, segundo a organização do bloco, "diretamente à ideia de liberdade, resistência e empatia.

O Não Me Entrego Pros Caretas “foi pensado como uma plataforma para levantar bandeiras de saúde mental, inclusão e dignidade, reforçando a importância dessa causa no contexto social brasileiro".

No Cine Joia



A concentração do bloco Não Me Entrego Pros Caretas será das 9h às 10h, na rua Sergipe, esquina com a avenida Cristóvão Colombo, na Savassi. O desfile deverá ser realizado entre 10h e 12h, pela avenida Brasil com a rua Sergipe, até a esquina com a rua Pernambuco.

A dispersão está prevista para entre 12h e 13h, na avenida Brasil com Pernambuco. Antes do desfile, a banda fará show de pré-carnaval no Cine Joia, em São Paulo, no próximo dia 21.



Quem vai à Praia Buritis



Da rua para o palco. A programação do Carnaval Praia Buritis está confirmada com Baianas Ozadas, Funk You, Baile do Maguá, Banda do Marcão, Cefet com Banana, Quem é Essa aí, Papai?, Quando Come se Lambuza, Bateria Infernal, Rafa Santos, Yuri Vieira, Serginho Peixe, DJ Bruno Diaz, DJ Di Rodrigues, DJ Biffaum e DJ Stoll.

Por lá, a folia começa na sexta-feira (28/2) e só termina na madrugada da quarta-feira de cinzas.



Ensaios

Ainda há tempo para curtir os ensaios dos blocos pela cidade. O Quando Como se Lambuza continua a temporada de ensaios da bateria azul e rosa, todas as quartas-feiras, até o próximo dia 26, a partir das 18h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha).