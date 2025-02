Elegante, Fernanda Torres corrige entrevistadores em campanha do Oscar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a estreia de "Ainda Estou Aqui" no Festival de Veneza em setembro de 2024, Fernanda Torres embarcou em uma campanha intensa pelo Oscar. Nessa empreitada, a atriz viajou por alguns países, principalmente os Estados Unidos, e, na medida em que a crítica positiva em relação ao filme aumentava, cresceu também o número de entrevistas concedidas pela brasileira.

Durante a campanha, Torres falou com os principais veículos de imprensa do mundo. E o trabalho árduo surtiu efeito: "Ainda Estou Aqui" recebeu três indicações ao Oscar 2025 - Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz para Fernanda-, além do inédito Globo de Ouro, vencido por ela em janeiro. Entretanto, entre uma entrevista e outra, Fernanda precisou usar toda sua elegância para corrigir gafes de seus entrevistadores.

MONTENEGRO PERMANECE VIVÍSSIMA

Torres corrigiu uma repórter da revista W Magazine que se referiu a sua mãe, Fernanda Montenegro, como se a longeva atriz não estivesse mais viva.

Durante o bate-papo, a jornalista disse: "Sua mãe era uma atriz muito famosa". Nesse momento, Torres interrompeu a repórter e, com elegância, a corrigiu. "'Era?' Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness Book. É inacreditável".

Na entrevista, a atriz também expressou a admiração que sente pela veterana. "Ela acabou de terminar um filme, aos 95 anos ['Vitória', ainda inédito]. Minha mãe acha que o melhor que existe é o teatro. Ela teve mil vidas nos palcos.

PRÊMIO EM CANNES

Fernanda concedeu entrevista para Jessica Chastain, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2022. Durante a conversa, Chastain abordou o prêmio vencido por Torres no Festival de Cannes, em 1986, e falou que teria sido por um trabalho com Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui".

Torres corrigiu Jessica e lembrou que venceu o prêmio em Cannes pelo filme "Eu Sei Que Vou Te Amar", de Arnaldo Jabor. "Não [foi com Walter]. Eu ganhei Cannes aos 19 anos com um filme que eu não gosto muito", admitiu. "E amo o diretor [Jabor] e outros filmes dele, mas esse especificamente não", completou.

No mesmo bate-papo com Chastain, Fernanda abordou outros assuntos. Como o fato de já ter se arrependido de seguir a carreira artística devido a dependência de convites para poder trabalhar.

'FUI A PRIMEIRA'

Quando foi homenageada no Festival de Santa Bárbara, Torres precisou corrigir Dave Karger. Na ocasião, a brasileira participou de um painel e o apresentador sugeriu que Salles teria trabalhado primeiro com sua mãe, Montenegro, mas ela negou.

"Eu trabalhei com ele antes, sorry, fui a primeira", disse Fernanda com bom humor. Karger se desculpou e disse que a atriz poderia corrigi-lo pela gafe. "Me corrija, por favor".

Antes de Salles trabalhar com Montenegro em "Central do Brasil" (1998), o diretor trabalhou com Torres no filme "Terra Estrangeira" (1995).