Canal Curta! faz homenagem a Cacá Diegues neste fim de semana

Neste fim de semana, o canal Curta! vai exibir programação especial dedicada ao cineasta Cacá Diegues, que morreu nesta sexta-feira (14/12), no Rio de Janeiro, vítima de problemas cardiorrespiratórios.



A emissora programou para sábado (15/2), às 20h20, e domingo (16/2), às 11h30, o episódio da série “Grandes cenas” dedicado ao filme “Bye bye Brasil”, dirigido por Cacá e lançado em 1980.

O diretor e a atriz Betty Faria, estrela do longa, voltam às estradas percorridas pela trupe circense de Lorde Cigano (José Wilker) e Salomé (a própria Beth). A cena em destaque é a da telepatia, momento de contato com a realidade do povo do sertão e seu desejo por um Brasil melhor.



Na noite de sábado, às 20h40, e no domingo, às 10h30, na série “Cineastas”, Cacá Diegues relembra seus filmes desde a década de 1960; comenta por que se autoexilou na Europa entre 1969 e 1972 com a mulher, a cantora Nara Leão; e fala sobre a relação de seu cinema com o Brasil.

“A gente não inventou um cinema para o país. A gente inventou um país para o cinema”, diz Cacá no episódio da série “Cineastas”.



No Brasiliana TV, streaming para assinantes da Claro tv+, além desses dois episódios, está disponível o longa-metragem “Bye Bye Brasil”.

No longa, Salomé (Betty Faria), Lorde Cigano (José Wilker) e Andorinha (Príncipe Nabor) são três artistas mambembes que cruzam o país com a Caravana Rolidei, fazendo espetáculos para o povo humilde sem acesso à televisão.



O sanfoneiro Ciço (Fábio Jr.) e a mulher, Dasdô (Zaira Zambelli), se juntam à Caravana Rolidei para cruzar a Amazônia e chegar a Brasília.