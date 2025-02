Oscar 2025: veja os concorrentes a Melhor Filme com 'Ainda estou aqui'

'Conclave' (EUA e Reino Unido) é dirigido por Edward Berger. Com Ralph Fiennes (foto), Stanley Tucci, Isabella Rossellini e John Lithgow. Indicado a oito Oscars em 2025. Com a morte do papa, o cardeal Lawrence questiona a própria fé, enquanto conduz a escolha do novo pontífice, enfrentando intrigas, guerra política de líderes católicos, corrupção e os bastidores profanos do Vaticano. Foto: Diamond Films/divulgação