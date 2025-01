A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados da 97ª edição do Oscar na manhã desta quinta-feira (23/1). A cerimônia foi apresentada pelos atores Rachel Sennott e Bowen Yang.

“Emilia Pérez” foi o filme com o maior número de indicações, somando 13 no total. Superando as expectativas, o brasileiro “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres concorre à estatueta nas categorias de melhor filme, melhor atriz e melhor filme internacional. A premiação oficial acontece no dia 2 de março, a partir das 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles.





Veja a lista completa dos indicados:

Melhor filme

"Ainda estou aqui"



“Anora”

“O brutalista”

“Um completo desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

"Nickey Boys"

“A substância”

“Wicked”





Ator

Adrien Brody “O brutalista”

Timothée Chalamet “Um completo desconhecido”

Colman Domingo “Sing sing”

Ralph Fiennes “Conclave”

Sebastian Stan “O aprendiz”







Ator coadjuvante

Yura Borisov “Anora”

Kieran Culkin “A verdadeira dor”

Edward Norton “Um completo desconhecido”

Guy Pearce “O brutalista!

Jeremy Strong “O aprendiz”





Atriz

Cynthia Erivo “Wicked”

Karla Sofía Gascon “Emilia Perez”

Mikey Madison “Anora”

Demi Moore “A substância”

Fernanda Torres “Ainda estou aqui”





Atriz coadjuvante

Ariana Grande "Wicked"

Monica Barbaro “Um completo desconhecido”

Isabella Rossellini “Conclave”

Zoe Saldaña “Emilia Pérez”

Felicity Jones "O brutalista"





Direção

Jacques Audiard “Emilia Pérez”

Sean Baker “Anora”

Brady Corbet “O brutalista”

James Mangold "Um completo desconhecido"

Coralie Fargeat "A substância"





Filme internacional

"Ainda estou aqui" - Brasil

"A garota da agulha" - Dinamarca

"Emilia Pérez" - França

"A semente do fruto sagrado" - Alemanha

"Flow" - Letônia

Animação

“Flow”

“Divertida mente 2”

“Memórias de um caracol”

“Wallace & Gromit: a vingança das aves”

“Robô selvagem”





Curta de animação

“Beautiful men”

“Na sombra do cipreste”

“Doces mágicos”

“Wander to wonder”

“Yuck!”

Figurino



"Gladiador 2"

“Um completo desconhecido"

“Conclave”

“Nosferatu”

“Wicked”







Cabelo e maquiagem

"Nosferatu"

“Emilia Pérez”

“A substância”

“Wicked”

"A different man"





Trilha original

“O brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

"Wicked"

“Robô selvagem”





Design de produção

"O brutalista"

“Conclave”

“Duna: Parte 2"

“Nosferatu”

“Wicked”





Montagem

“Anora”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

"O brutalista"





Fotografia

"Maria Callas"

“O brutalista"

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

"Duna: Parte 2"



(matéria em atualização)