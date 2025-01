Na noite deste último sábado (18/1), a equipe do cantor compartilhou a nota de pesar nas redes sociais

O cantor Rodolfo Favero faleceu aos 33 anos. A confirmação da morte foi compartilhada por meio do perfil oficial do artista no Instagram.





Na noite desse último sábado (18/1), a equipe do cantor compartilhou a nota de pesar nas redes sociais. "É com pesar que comunico o falecimento de Rodolfo Favero", se limitaram a escrever.





Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto desde quinta-feira e, segundo a assessoria do cantor, sofreu uma parada cardíaca. Morador de Guaratiba, o músico era muito conhecido na região.





Conhecido como "a voz bruta do sertanejo", Rodolfo fez sua última apresentação no último domingo (12/1). Entre algumas de suas músicas, estavam Jeito de Caboclo, Namorada Raiz e Seguindo Seus Passos.

