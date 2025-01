Oito meses após o anúncio, a casa que serviu de cenário para o filme "Esqueceram de mim", estrelado por Macaulay Culkin, foi vendida.

O comprador, cuja identidade não foi revelada, pagou US$ 5,5 milhões (equivalente a pouco mais de R$ 33 milhões), sem negociar o preço. Na verdade, ele ofereceu um valor adicional de R$ 1,8 milhão sobre o montante pedido para garantir a transação. "Um bom investimento", afirmou para o vendedor.





A casa, construída em 1920 em estilo georgiano, está localizada no número 671 da Lincoln Avenue, no Bairro de North Shore, em Illinois, Chicago. O imóvel possui 847m² de área construída, incluindo cinco quartos, seis banheiros, uma ampla sala de estar, lavanderia, academia, espaço de recreação, quadra esportiva e uma sala de cinema decorada com um cartaz do clássico filme.

A propriedade foi usada em 1990 como cenário para a história de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), um garoto que fica sozinho em casa após ser acidentalmente esquecido pela família durante o Natal. No enredo, ele precisa proteger a residência de dois ladrões.





Segundo a Bloomberg, a negociação surpreendeu o mercado imobiliário na área de Chicago, onde vendedores de propriedades de alto padrão frequentemente precisam reduzir os preços para concretizar as vendas.

Um exemplo é outra famosa casa em North Shore, do ex-jogador da NBA Michael Jordan, que foi recentemente vendida por US$ 9,5 milhões (R$ 57 milhões), e teve uma redução de 67% em relação ao valor inicial de US$ 29 milhões (R$ 175 milhões).