Baldoni e Blake Lively trabalharam juntos no filme 'É assim que acaba', de 2024

A atriz Blake Lively, que foi processada em US$ 400 milhões - cerca de R$ 2,4 bilhões, na cotação atual - por Justin Baldoni, respondeu nesta sexta-feira às acusações feitas pelo diretor do filme "É assim que acaba", estrelado por ela.





"Esta é uma história antiga: uma mulher fala com evidências concretas de assédio sexual e retaliação e o agressor tenta virar o jogo contra a vítima", afirmou, em comunicado de seus representantes legais.





Em seu processo, Baldoni acusa Lively e sua assessora de orquestrarem uma campanha difamatória para tomar controle do filme "É assim que acaba".





"Eles estão tentando mudar a narrativa para a Sra. Lively, alegando falsamente que ela assumiu o controle criativo e alienou o elenco do Sr. Baldoni. As evidências mostrarão que o elenco e outros tiveram suas próprias experiências negativas com o Sr. Baldoni e Wayfarer [produtora de Baldoni]", continua.

Além de Lively, ele processou o marido dela, Ryan Reynolds, e sua assessora de imprensa, Leslie Sloane, por difamação, extorsão civil, interferência com relações contratuais e outras acusações.





Em dezembro do ano passado, foi divulgado que a atriz movia um processo contra Baldoni e o principal produtor do filme, Jamey Heath, acusando-os de assédio sexual e de orquestrar uma "campanha difamatória" contra ela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O diretor também processou o jornal The New York Times por veicular as alegações feitas contra ele e sua equipe.