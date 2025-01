Entre os 58 espetáculos que serão apresentados neste fim de semana na programação da Campanha de Popularização Teatro e Dança, em Belo Horizonte, “As santinhas do pau oco”, comédia de Othon Valgas, e “Peccatum”, montagem de dança dirigida por Cassiano Rodrigues, têm em comum temas de fundo religioso.



Inspirado em filmes sobre freiras que fizeram sucesso na segunda metade do século 20, como “A noviça rebelde” (Robert Wise, 1965) e “Mudança de hábito” (Emile Ardolino, 1992), “As santinhas do pau oco” comemora 25 anos em cartaz, com apresentação no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nesta sexta-feira (17/1).



Realizada pela Companhia Corpo de Prova, de Ipatinga, a peça apresenta cinco freiras – todas interpretadas por homens – que vivem em um convento comandado a punho de ferro pela madre superiora, interpretada por Othon Valgas. A escolha do elenco masculino, segundo os produtores, remete aos tempos em que mulheres ainda eram proibidas de participar de obras teatrais.



“O espetáculo tem como protagonista irmã Cristina, papel de Marcelo Vieira. Ela é chefe das noviças e sonha em cantar na Broadway. Seus votos religiosos, porém, a obrigam a permanecer no convento. Ela precisa superar inúmeros desafios para realizar o desejo de se tornar a primeira freira cantora”, conta Valgas.



Situações cômicas

Conforme diz o autor e diretor da peça, a montagem não busca satirizar a fé cristã, mas sim provocar o riso a partir de situações cômicas do dia a dia de religiosas muito diferentes umas das outras.

“Satirizamos, por outro lado, questões do cotidiano do povo brasileiro”, afirma Valgas. “De maneira cômica, também traçamos uma crítica social a respeito da intolerância religiosa.”

A montagem “Peccatum”, por sua vez, faz uma releitura dos sete pecados capitais por meio da dança. Dirigido por Cassiano Rodrigues, o espetáculo será apresentado no Teatro Sesiminas, neste domingo (19/1).

No palco, bailarinos retratam pecados como “gula” e “avareza”, não apenas como atos condenáveis, mas como ações muitas vezes necessárias para a sobrevivência humana.

“No caso da gula, mostramos pessoas que roubam alimentos de banquetes para saciar a fome. O roubo, aqui, também é ressignificado como uma forma de sobreviver”, explica Cassiano Rodrigues.

Desde sua estreia, em 2022, “Peccatum” participa pela segunda vez da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Contudo, esta é sua estreia no palco do Teatro Sesiminas.

Apesar de a história ser ambientada na Idade Média, a dança de salão traz uma visão contemporânea dos sete pecados. É o caso da coreografia dedicada à luxúria, aqui associada à liberdade sexual da mulher.



“Tentamos demonstrar que a mulher solteira é livre para se envolver com quem quiser, independentemente do que a sociedade avalie como certo ou errado. No caso da luxúria, abordamos temas como liberdade e empoderamento feminino”, afirma Rodrigues.

Embora faça uma releitura dos sete pecados, interpretados aqui de maneira crítica e frequentemente fundamentada em desigualdades e preconceitos sociais, a peça reconhece a inevitabilidade do julgamento, que, assim como atos falhos, é inerente à humanidade.



“Não retratamos os pecados necessariamente como problemas, apesar de a sociedade os enxergar de tal forma e adotar uma abordagem punitivista. Aquilo que alguém faz por necessidade, ou até mesmo por livre arbítrio, não é perdoado pelo corpo social, que tende a enxergar de maneira arcaica diversas situações”, afirma Rodrigues.



“AS SANTINHAS DO PAU OCO - UMA SANTA COMÉDIA”

Nesta sexta-feira (17/1), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes).

“PECCATUM”

Neste domingo (19/1), às 19h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia).

• Ingressos para as duas peças a R$ 25, à venda nos Postos Sinparc, localizados no piso GG do Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 - Centro), no Teatro do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061 - São Pedro) e no Shopping Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119 - Ingá Alto, Betim). A compra de ingressos por R$ 25 também pode ser feita no portal Vá ao Teatro. Nas bilheterias dos teatros, o preço é outro.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes