O Cine Humberto Mauro inaugura nesta sexta-feira (17/1) a sua primeira mostra de 2025, intitulada “Contos de verão”. Com foco na estação mais solar do ano, o cinema do Palácio das Artes exibe 30 filmes que capturam a essência do verão. A programação segue até 16 de fevereiro, com sessões gratuitas e retirada de ingressos meia hora antes do início das exibições.



A seleção inclui filmes em que os personagens vivem períodos de descoberta, marcados por mudanças, encontros, desencontros e aventuras. Entre os destaques estão “Grease: Nos tempos da brilhantina”, de Randal Kleiser, “Me chame pelo seu nome”, de Luca Guadagnino, e “Nós”, de Jordan Peele.



O produtor de programação Rodrigo Azevedo conta que a ideia de trazer um conjunto de filmes que reverbere alguma estação sempre esteve no radar do Cine Humberto Mauro. Ele explica que, mais do que um simples pano de fundo, os filmes selecionados trazem o verão como uma espécie de impulsionador das ações dos personagens.



“Muitas das vezes, a estação não aparece de um modo tão direto, claro e narrado, mas, mesmo assim, é capaz de modificar ou impulsionar as relações dos personagens”, afirma.



“A ideia é reunir um conjunto de filmes que conseguem extrair a sua força desse lugar que não é necessariamente narrativo no seu sentido mais claro. Nas produções, o verão é representado de um modo atmosférico, num sentido mais sensorial”, diz Azevedo.



Panorama

Seguindo o critério de tentar trazer a maior diversidade possível, a curadoria reúne clássicos e obras contemporâneas de diversos países. Assim, o elemento narrativo é abordado por vários pontos de vista diferentes. “Através desse conjunto, tentamos produzir um panorama profundo e diverso sobre os modos que a estação se apresenta dentro do cinema”, diz o programador.



Compõem a mostra “Tubarão”, de Steven Spielberg, “Thelma e Louise”, de Ridley Scott, e “O desprezo”, de Jean-Luc Godard. “O verão, no geral, é um período em que as pessoas saem de férias e vivem experiências fora da curva, diferentes do cotidiano. Esses títulos costumam ser marcados por esse desvio de um cotidiano para uma aventura, seja ela íntima e mais interna ou uma aventura no sentido mais próximo da palavra”, afirma Rodrigo Azevedo.



A abertura da mostra, hoje (17/1), será com três clássicos do cinema francês: “A propósito de Nice”, de Boris Kaufman e Jean Vigo, “Um dia no campo”, de Jean Renoir, e “As férias do Sr. Hulot”, de Jacques Tati. As sessões começam às 17h.



A programação segue organizada em formato de blocos ao longo dos dias. Rodrigo Azevedo conta que o objetivo é reunir filmes que as pessoas possam ver em conjunto, para passarem algumas boas horas no cinema.



Na próxima terça-feira (21/1), haverá sessão comentada do longa “Conto de verão”, de Éric Rohmer, que inspirou o título da mostra. A conversa será mediada pelo pesquisador Luiz Fernando Coutinho, mestre em Imagem e Som pela UFSCar. Na sexta-feira (24/1), uma sessão especial da meia-noite apresentará o filme “A morte do demônio”, de Sam Raimi.



PROGRAMAÇÃO

HOJE, 17/1

17h “A propósito de Nice”, de Boris Kaufman e Jean Vigo (França, 1930)



“Um dia no campo”, de Jean Renoir (França, 1946)



19h “As férias do Sr. Hulot”, de Jacques Tati (França, 1953)



SÁBADO, 18/1

15h “A primeira noite de um homem”, de Mike Nichols (EUA, 1967)



17h “Dirty dancing: Ritmo quente”, de Emile Ardolino (EUA, 1987)



19h “Grease: Nos tempos da brilhantina”, de Randal Kleiser (EUA, 1978)



DOMINGO, 19/1

18h “O Desprezo”, de Jean-Luc Godard (França/Itália, 1963)



20h “Monika e o desejo”, de Ingmar Bergman (Suécia, 1953)



“CONTOS DE VERÃO”

Mostra no Cine Humberto Mauro, do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Em cartaz desta sexta-feira (17/1) a 16/2. Entrada franca, com retirada de ingressos meia hora antes do início de cada sessão. Programação completa no site do Cine Humberto Mauro.