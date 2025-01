Lynch no último dia de filmagem em 1991.

"Eraserhead" (1977)



Primeiro longa-metragem de Lynch, levou muitos anos para ser feito. Na história rodada em preto e branco e não com um pé, mas os dois no surrealismo, Henry Spencer (Jack Nance), carrega um bebê desfigurado e alienígena que não para de chorar. O longa, cujo culto só aumentou no decorrer dos anos, trata de industrialização, isolamento e ansiedade sexual.



"O homem elefante" (1980)



História baseada na vida de Joseph Merrick, um homem cheio de deformações que viveu na Londres do século 19, é na verdade a narrativa sobre uma criança solitária e desajustada crescendo em um mundo indiferente a ela.

O elenco traz John Hurt no papel-título e Anthony Hopkins em início de carreira. Muito marcante, a maquiagem de John Hurt não recebeu nenhum prêmio (o filme teve oito indicações ao Oscar).

Depois de protestos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se viu obrigada a criar a categoria de Melhor Maquiagem para a premiação do Oscar de 1981.



"Veludo Azul" (1986)



Depois do fracasso de "Duna" (1984), Lynch realizou aquela que se tornou uma de suas produções mais cultuadas, que enfatiza a obsessão americana por sexo e violência. Kyle MacLachlan, um dos atores favoritos do cineasta, é o estudante universitário Jeffrey Beaumont, que descobre uma orelha decepada perto de sua casa. Sua investigação o leva à cantora Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), e ele logo é arrastado para o submundo, em paralelo ao romance casto com a vizinha interpretada por Laura Derm.



"Coração selvagem" (1990)



Nicolas Cage (Sailor Ripley) e Laura Dern (Lula Pace) em uma história de amor com temas pesados, como abuso sexual e morte. Mesmo assim, este road movie de um casal em fuga tem muito humor. Marietta Fortune (Diane Ladd), mãe de Lula, contrata assassinos para matar Sailor. Ladd e Dern, vale dizer, são mãe e filha. Ainda que Cage hoje não faça nada muito relevante no cinema, ele tem grandes momentos no passado. Aqui, sua imitação de Elvis Presley é impagável.



"Cidade dos sonhos" (2001)



Ambientado em Hollywood, o filme mostra Betty (Naomi Watts), que conhece Rita (Laura Harring) depois que ela descobre que esta sofre de amnésia. A dupla tenta descobrir a verdadeira identidade de Rita, o que leva a uma série de eventos indecifráveis, em que os atores desempenham papéis duplos. O filme se transforma em um retrato mais amplo de Hollywood, tanto de suas estrelas quanto de seu submundo.