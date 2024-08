Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O diretor e roteirista David Lynch revelou ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar na última segunda-feira (5/8), confirmando uma reportagem da revista especializada “Sight and Sound”, que será publicada em setembro. Ele contou que não pode mais trabalhar como diretor de forma presencial, mas negou que a aposentadoria esteja nos planos.

Ladies and Gentlemen,



Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…