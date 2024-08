Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Quase dois anos após sua aposentadoria dos palcos, o cantor Milton Nascimento fez uma apresentação ao vivo para o projeto Tiny Desk, série de concertos ao vivo feita pela rádio americana NPR Music, ao lado da cantora Esperanza Spalding. O anúncio foi feito pela cantora na noite de terça-feira (6/8) e o show foi disponibilizado para o público nesta quarta.





"Em caso de vocês não terem ouvido, eu e Milton Nascimento vamos lançar um álbum na sexta-feira, estou muito grata por colaborar com ele. E fiquem atentos para o Tiny Desk que será lançado em breve", escreveu na publicação. O show foi gravado no Brasil, na sala de estar na casa de Bituca, no Rio de Janeiro.





A rádio chamou Milton de “ícone musical brasileiro” e explicou que a gravação foi feita em solo brasileiro porque o cantor tem dificuldade em viajar para fora do país. “É difícil explicar a gravidade da carreira de Nascimento e sua influência significativa em todos os gêneros musicais. Atuando por mais de 60 anos, a discografia do cantor, músico e compositor inclui mais de 40 álbuns. Em seu auge, sua voz rica abrangia muitas oitavas. Embora sua qualidade vocal possa não ser tão forte agora, há uma essência intangível que preenche o vazio”, diz a reportagem do site da NPR Music.





Em maio, Milton lançou uma regravação de “Outubro”, música de 1968, como primeiro single de seu novo álbum, "Milton + esperanza" em parceria com a americana Spalding. O novo trabalho estreia dia 9 de agosto, na próxima sexta-feira. E o Tiny Desk faz parte da divulgação.





Ao todo, o show possui cinco músicas: “Cais”, “Outubro”, “Saci (feat. Guinga)”, “Saudade dos aviões da Panair (conversando no bar) (feat. Maria Gadú)” e “Quando você sonha (part. Maria Gadú)”. A NPR chamou o repertório de suave, exuberante e cheio de paixão. “As belas harmonias e ritmos sincopados combinam com as linhas de baixo acrobáticas de Spalding para dar à música uma sensação lúdica e dançante. Mas o que realmente se destaca nesta performance é a profunda amizade, admiração e amor que Nascimento e Spalding têm um pelo outro”, diz outro trecho da reportagem.