Depois de realizar seu sonho de fã e se encontrar com Paul McCartney, Milton Nascimento agora recebeu uma homenagem no site do cantor inglês. Os dois gigantes da música tiveram um encontro durante a passagem do Beatle por Belo Horizonte, com sua turnê ‘Got back tour’.

Bituca foi convidado pela equipe de McCartney para conhecer o ídolo, do qual é grande fã. O encontro foi relatado por Stuart Bell, assessor de McCartney no Reino Unido, como parte de seu diário de turnê. No texto, ele relatou a passagem pelo México e pelo Brasil.

“Paul teve sua boa dose de encontros com a realeza internacional em suas viagens, e sua visita a Belo Horizonte, no sudeste do Brasil, não foi diferente. Visitando os bastidores da Arena MRV no dia do primeiro show de Paul lá, no dia 3 de dezembro, estava o lendário cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento. Esta foi a primeira vez que Milton foi visto desde que anunciou sua aposentadoria. Milton recorreu às redes sociais para expressar sua alegria por poder ir ao show de Paul”, diz o texto.

Stuart Bell dá detalhes do momento do encontro entre os dois. Fã e ídolo puderam se conectar e conversar, além de trocar presentes. “Milton deu a Paul uma cópia autografada de seu álbum de 1970, Milton (engraçado que ambos lançaram álbuns autointitulados naquele ano!), que incluía o hit 'Para Lennon E McCartney' ('For Lennon And McCartney'). ), e em troca ele recebeu uma das camisetas da turnê de Paul. A mídia brasileira chamou isso de “troca cultural significativa entre dois artistas icônicos”. Certamente foi muito legal. Milton gostou tanto do show de Paul que voltou na noite seguinte, e 12 dias depois ao show do Rio”, destaca.

Segundo o texto, Milton estava muito empolgado, mas quase foi ofuscado por um dos seguranças de McCartney. “A única pessoa mais animada do que Milton naquele dia foi Mike, um membro da equipe de segurança de Paul, que é um grande fã de Milton”, afirma.

Contudo, o encontro entre Mike e Milton não aconteceu, conforme relatou Augusto Nascimento, filho de Bituca, à revista Veja. “O pessoal da produção me procurou para saber se eu tinha mais uma camiseta do meu pai para dar para o segurança pessoal do Paul, que o acompanha há 30 anos. Me disseram que ele era muito fã do meu pai. Ele disse que ficou inconsolável quando foi ao camarim de Paul minutos depois do meu pai ter saído de lá. O cara contou que ganhou o disco do meu pai nos anos 1990, se apaixonou e começou a colecionar. Se você parar para pensar, o cara acompanha o Paul McCartney e coleciona discos do meu pai. Atravessou todas as fronteiras possíveis para chegar até ele. Achei muito genuíno”, contou.