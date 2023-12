O que falar da imagem de Paul McCartney ao lado de Milton Nascimento? Dois gênios com mais de 80 décadas de espírito livre pela e para a música. Um encontro histórico de dois símbolos preciosos da cultura, ambos do alto de seus 81 anos. Bituca, fã incondicional do Beatle, aproveitou ao máximo a turnê do "Sir." pelo Brasil. Foi a quase todos os shows e assumiu mesmo o papel de tiete.

Neste domingo (17/12), um registro foi publicado nas redes sociais, tanto de Milton, quanto do filho do cantor e compositor, Augusto Nascimento, ao lado de Paul McCartney para eternizar um sonho vivido.

Na imagem, Milton Nascimento exibe uma camisa com a foto de Paul, mais novo, enquanto o eterno Beatle segura um exemplar de Milton, o icônico álbum de Bituca, lançado em 1970. Tudo indica uma troca de presentes.

Augusto Nascimento já tinha revelado que Milton ficou bastante emocionado durante encontro com Paul McCartney, nos bastidores do show do astro na Arena MRV, em Belo Horizonte, no domingo (3/12). E que os dois "monstros" conversaram sobre a música "Para Lennon e McCartney". Canção que sempre esteve nas apresentações de Bituca, uma composição de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, lançada em 1970.

Hoje, na conta do seu Instagram, Augusto revelou que não gostava dos Beatles, o que era motivo de "briga em casa", já que o pai é "o maior apaixonado do mundo". No entanto, quando um dia ele ouviu "The long and winding road", "minha vida mudou para sempre e os Beatles passaram a ser religião na nossa casa".

O filho de Milton Nascimento compartilhou ainda que "eu e meu pai tivemos a chance de conhecer nosso ídolo juntos. E foi mágico o ver, pela primeira vez, na posição de fã. Saindo do camarim com os mesmos olhos brilhantes que as pessoas sempre olham para ele em todos os lugares". E finalizou: "Todo dia é dia de viver".

Em texto do site "História pública da música do Brasil" está registrado que a canção Para Lennon e McCartney (L. Borges, M. Borges e F. Brant) "escolhe como destinatários ideais a dupla de compositores dos Beatles que “não sabem do lixo ocidental”. Lô, notório admirador dos quatro rapazes de Liverpool, usa na harmonia o movimento de baixo descendente nos acordes em Lá menor, que os Beatles usaram em várias canções como And your bird can sing ou Something.

Há também uma citação melódica bem orgânica de I should have known better, “eu sou da América do Sul” (“You’re gonna say you love me too”), notada por VILELA (2010, p.21). Para não falar do arranjo de banda, com guitarra-base marcante, riff acompanhando o refrão, solo distorcido de guitarra. Estava dado o recado, para além das dicotomias: “Mas agora sou cowboy/ sou do ouro, eu sou vocês/ sou do mundo, sou Minas Gerais”".

Já no Instagram de Milton, com a foto ao Paul, uma única frase: "Eu sou da América do Sul..."

