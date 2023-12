O último show da turnê de Paul McCartney no Brasil será transmitido pelo Disney+ e Star+, serviços de streaming da Disney. O eterno Beatle encerra a temporada de sua “Got back tour” neste sábado (16/12), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em apresentação prevista para as 21h.

Nesta turnê, o Beatle cantou em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Os serviços da Disney apresentam outros programas sobre a banda, como o documentário “Now and then: A última música dos Beatles”, em cartaz no Disney+.

A plataforma anunciou que o registro do show deste sábado ficará disponível para assinantes por 30 dias, a partir de amanhã (17/12).