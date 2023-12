JK canta "Peixe vivo" com diamantinenses em 1951. Música faz parte do repertório de amanhã

Toninho Horta, a cantora lírica Eliseth Gomes, a banda 14 Bis e os corais Ensaio Aberto, Cantos de Minas e Recriavida fazem concerto com entrada franca, neste domingo (17/12), para comemorar os 80 anos do Complexo Arquitetônico da Pampulha. Promoção do Festival Internacional de Corais (FIC), o evento será realizado às 19h, no adro do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis – a igrejinha da Pampulha –, obra-prima do arquiteto Oscar Niemeyer.

O maestro Lindomar Gomes, idealizador do FIC, conta que Toninho Horta e Eliseth Gomes se somarão a 80 vozes dos três corais para cantar “Amo-te muito”, “É a ti flor do céu” e “Peixe vivo”, músicas favoritas do ex-presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), o criador da Pampulha. Realizado desde fevereiro, o festival adotou o tema “Minas Gerais”.

O concerto será aberto por Toninho Horta, apresentando duas parcerias dele com Fernando Brant. Em seguida, o violonista e guitarrista acompanha a cantora lírica Eliseth Gomes – será o primeiro encontro dos dois.

O Grupo Cantos de Minas interpretará repertório natalino. “Farei a regência das 80 vozes que apresentarão uma cantata de Natal”, adianta Lindomar Gomes. Depois, entra em cena a banda 14 Bis. O Cantos de Minas vai interpretar “Caçador de mim” e “Canção da América”, hits do grupo, com arranjos do maestro Marcelo Minal.

Homenagem a Brant

Um dos criadores do Clube da Esquina, o letrista Fernando Brant, que morreu há oito anos, ganhará homenagem de Toninho Horta e do 14 Bis. “Brant foi um grande parceiro do FIC em seus 21 anos de estrada. Ele escreveu as letras de todos os temas do festival até sua partida, em 2015”, diz Gomes. Essas composições têm melodias assinadas por Leonardo Cunha, regente da Orquestra Opus.

“Com a partida de Brant, o poeta e escritor Murilo Antunes se tornou seu sucessor como letrista dos nossos temas. Gostamos de manter essa peculiaridade. No ano passado, o tema foi 'Liberdade' e em 2024 será 'Gerais'”, comenta o maestro.

O FIC recebe, em média, 160 grupos do Brasil e do exterior, de acordo com seu criador. “Este ano, fizemos a abertura em Pirapora. Nossa ideia é espalhar canto e música por toda Minas Gerais.”

Na primeira edição, em 2003, o compositor mineiro Ary Barroso foi homenageado. Em 2004, o festival levou centenas de pessoas à praça da Igrejinha da Pampulha para ouvir o recital dedicado ao Clube da Esquina.

“Neste domingo, colocaremos 800 cadeiras no adro da igrejinha. Será algo intimista, as pessoas poderão assistir ao concerto confortavelmente”, promete Lindomar Gomes.

Na próxima sexta-feira (22/12), às 20h, haverá outro concerto na Praça da Sé, na cidade histórica de Mariana. Os grupos Cantos de Minas e Ensaio Aberto se somarão a corais locais e ao cantor, compositor e violeiro Chico Lobo, que apresentará folias de Natal.

FIC 2023



Com Toninho Horta, Eliseth Gomes, 14 Bis e corais Ensaio Aberto, Cantos de Minas e Recriavida. Homenagem aos 80 anos da Pampulha. Domingo (17/12), às 19h, no adro do Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis (Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.000, Pampulha). Entrada franca.