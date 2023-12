Paul McCartney compartilhou a capa do Estado de Minas na segunda-feira e, no domingo, a capa do caderno de cultura

O perfil oficial do Instagram do cantor Paul McCartney compartilhou nos stories, na tarde dessa segunda-feira (4/12), a capa do jornal impresso do Estado de Minas. A primeira página do impresso de segunda-feira contou uma reportagem sobre o primeiro dos dois shows que o cantor fez em Belo Horizonte e foi reproduzida nas redes sociais do ex-Beatle.

O artista se apresentou na capital mineira no domingo (3/12) e na segunda-feira (4/12), na Arena MRV depois de realizar um pocket show surpresa em Brasília, na terça-feira (28/11). O cantor trouxe a BH a “Got Back Tour”, que teve início em abril de 2022 nos Estados Unidos, e emocionou o público durante as apresentações.

Paul McCartney não fez jus à expressão “pontualidade britânica” ao se atrasar para o show de domingo, que teve início apenas às 21h09, mais de uma hora depois do horário marcado, previsto para começar às 20h. De acordo com a produção do show, o atraso ocorreu por causa do trânsito intenso na região do estádio.

Mesmo com o atraso, Sir Paul cativou os fãs com a setlist e com seu carisma. Depois de 6 anos da última apresentação em BH, Paul aproveitou para brincar com o público mineiro e arriscou dizer algumas palavras em português, inclusive a expressão “uai”. “Olá, BH. Boa noite! Esta noite vou tentar falar um pouco de português. Um pouquinho”, disse.

Já na segunda noite de apresentações, nessa segunda-feira, o britânico reuniu um público de 40 mil pessoas na arena MRV, um pouco menos do que as 42 mil pessoas presentes no primeiro espetáculo, no domingo. Novamente, com 50 minutos de atraso, o show começou com muita emoção. O cantor interagiu novamente com os mineiros dizendo palavras do “mineirês”, como “cadim” e “trem bom”.

A turnê se despede do Brasil no dia 16/12, depois do cantor passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.