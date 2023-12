Paul McCartney não fez jus à expressão “pontualidade britânica”. O ex-beatle subiu ao palco montado na Arena MRV às 21h09 deste domingo (3/12), mais de uma hora depois do horário marcado - a apresentação estava prevista para começar às 20h. De acordo com a produção do show, o atraso ocorreu por causa do trânsito intenso na região do estádio. O público registrado na Arena MRV foi de 42 mil pessoas.

O atraso de Paul foi compensado pelo seu carisma e bom humor. “Olá, BH. Boa noite!”, arriscou Paul, em português.

“Esta noite vou tentar falar um pouco de português. Um pouquinho”, emendou, fazendo até uma graça, ao dizer que veio "para dizer uai".

Acompanhado da banda que se apresenta com ele há 20 anos - Paul "Wix" Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria) -, Paul começou o show com “Can't Buy Me Love”, do disco “A Hard Day's Night”, dos Beatles, lançado em 1964.

Na sequência, vieram “Junior's Farm”, single lançado em 1974, com o projeto Wings, que formou com sua esposa Linda, e “Letting Go”, do álbum “The 7" Singles Box” (2022), também do Wings.

